Ncc a governo | sblocca le licenze per migliorare i trasporti 

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI - "Nell'incontro con il ministro Matteo Salvini speriamo di conoscere la linea dele come si intende superare la crisi dei trasporti che è un problema di ' Sistema '. Infatti in Italia si fa fatica a capire che autobus pubblici, bus turistici , taxi e ncc sono categorie legate: se funziona male una, a cascata, vanno male tutte e le prime vittime sono sempre i cittadini". Lo spiega all'AGI Francesco Artusa , presidente di ' Sistema Trasporti ', associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. Artusa è oggi il volto pubblico della categoria: l'associazione da lui presieduta è quella maggiormente rappresentativa. Ha iniziato 25 anni fa come semplice autista, ma con il passare degli anni si è fatto spazio e, nel 2021, gli è stato chiesto un gesto di responsabilità: dare un contributo attivo all'associazione per portare gli ncc fuori dalle ...

I rappresentati dei tassisti e deglisono attesi al Mit il 19 e il 20 luglio. Il sindacato ... Un periodo in cui il Pd, il Movimento 5 Stelle e la sinistra sono sempre stati al. Senza ...... sia taxi che, con le convocazioni della prossima settimana, onorandoci della sua presenza. IlDraghi incontrò il management della multinazionale americana Uber, mentre cadevano nel vuoto ......, perché non si possono aspettare per ore e ore dei mezzi di trasporto pubblico. Oltre a questo stiamo sbloccando tanti cantieri su strade, autostrade e ferrovie, confermando l'impegno del...

Ncc a governo, sbloccare le licenze per migliorare la situazione dei ... AGI - Agenzia Italia

L’esecutivo Meloni è probabilmente poco propenso a riaprire il file Uber-Ncc, ma da amico delle auto bianche è nella posizione migliore per farlo: può dare valenza nazionale ai permessi di noleggio co ...Matteo Salvini ha individuato un altro nodo da sciogliere in breve tempo: quello relativo al numero dei taxi presenti nelle città italiane. Il che può avere un'ovvia ricaduta sul numero delle licenze ...