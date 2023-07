(Di sabato 15 luglio 2023)per il: il club inglese sta puntando con decisione sull’acquisto diCome riferito da Il Mattino, ildeve guardarsi dagli interessi dalla Premier League per il georgiano, finito nel mirino del. Il club inglese sarebbe pronto a mettere importanti cifre sul piatto per arrivare al giocatore e strappare così un altro big al nostro campionato dopo Tonali.

...sbaragliato la concorrenza del Manchester United nell'accaparrarsi il difensore del. Oltre ... che sarà il verodei prossimi mercati calcistici: Kante raggiunge Benzema all'Al - ...Già nel 1994, quando gli venne consegnato 'in diretta' l'avviso di garanzia a, preceduto ... L'ingresso in politica di un personaggio nuovo come il Cavaliere rappresenta unoper l'...Il, infatti, è alle porte del triplo impegno col Milan : è il momento clou della stagione. ... Unoche, per i tifosi, è già motivo di ansia da quel che si legge sui social che hanno ...

Napoli, spauracchio Newcastle: gli inglesi puntano su Kvaratskhelia Calcio News 24

Anche il Napoli sulle tracce di Milinkovic-Savic Ecco quale sarebbe il piano per il centrocampista serbo della Lazio Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, anche il Napoli starebbe p ...Carlo Ancelotti - si legge - ha chiesto un centravanti per sostituire Karim Benzema, partito con destinazione Arabia Saudita.