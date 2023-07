Napoli | Rudi Garcia | “Dispiace per l’addio di Kim | Osimhen vuole rimanere”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDimaro – “Dobbiamo avere una grande squadra come l’anno scorso. Kim non sara’ più con noi, ma vorrei tenere tutti gli altri”. E’ il giudizio diespresso nel corso della prima conferenza stampa a Dimaro, dove ilè in ritiro. ”Maxime Lopez – dice il tecnico – l’ho fatto esordire io, nessuno lo conosceva, ha subito mostrato personalita’ e non si è piu’ mosso, ma non è il profilo che cerchiamo”. ”Zielinski e Lozano – conclude– sono sotto contratto, sono a scadenza 2024 ed è logico che nel club si pensa o a tenerli o venderli, io voglio tenerli tutti. Lasciatemi anche il tempo di parlare con ognuno di loro. Magari c’è chia tutti i costi, o chiandare via. Io comunque li voglio tenere tutti. ...