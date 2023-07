... Rudi Garcia ha dato il via alla nuova stagione delcon la conferenza stampa dal ritiro ...la diretta della conferenza ......al. Il nuovo tecnico azzurro, che è pronto a raccogliere in panchina l'eredità lasciata da Spalletti, si è presentato ufficialmente a tutto l'ambiente partenopeo in conferenza stampa:...le emozioni di- Sampdoria minuto per minuto, Osimhen: Nessuna promessa per il futuro. A premiare Victor Osimhen per la sua vittoria per il titolo di miglior marcatore della ...

Napoli, rivivi la diretta della conferenza stampa di Rudi Garcia Corriere dello Sport

Notti blues a Ischia, dall’epopea Anni ’80 sulla Riva Destra del Porto, all’attualità di una musica da rivivere con gioia: quest'estate torna sull'isola verde, ...Il 12 luglio si è tenuto presso l'Università Federico II il convegno dal titolo “Le eredità giuridiche dell’illuminismo napoletano”, in occasione del ...