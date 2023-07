Napoli | malori durante partite calcetto | due morti nella stessa sera

(Di sabato 15 luglio 2023), 15 lug. - (Adnkronos) - Accusano un maloreuna partita die muoiono. Due distinti episodi, avvenuti entrambi nel napoletano, accomunati dallatragica fatalità. Il primo episodio è avvenuto ad Arzano, dove un 51enne, mentre giocava una partita di, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti, che ne hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della tenenza di Arzano. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma. Dopo circa un'ora i Carabinieri della stazione ?di Casoria ?sono intervenuti a via Mario Pagano?, d?ove poco prima un 48enne, ?anch'egli impegnato in una partita di, si ?era sentito male.? Anche in ...

... ha causato non solo ritardi significativi sulla linea ad alta velocità Roma -, ma anche disagi per le persone in viaggio, alcune delle quali hanno accusato anchee difficoltà ...... aria condizionata interrotta e disagi e(a causa del gran caldo) per i passeggeri rimasti ... Rallentamenti sulla linea ad alta velocità Roma -dove la circolazione, sostiene Trenitalia, è ......deia causa dell'interruzione dell'aria condizionata. Il problema al convoglio, dovuto ad un guasto al locomotore, ha causato un rallentamento sulla linea ad alta velocità Roma -dove ...

Napoli, giocano a calcetto e muoiono per malore a distanza di un'ora un 51enne e un 48enne Corriere della Sera

Napoli, 15 lug. – (Adnkronos) – Accusano un malore durante una partita di calcetto e muoiono. Due distinti episodi, avvenuti entrambi nel napoletano, accomunati dalla stessa tragica fatalità. Il primo ...Due uomini un 51enne e un 48enne sono morti dopo esser stati colti da un malore mentre giocavano a calcetto in provincia di Napoli ...