Napoli | i tifosi a De Laurentiis | 'Grazie presidente | ci hai fatto godere' VIDEO

È ufficialmente cominciata la prima fase del ritiro precampionato dela Dimaro, in Val di Sole , dove resterà fino al 25 luglio. Festosa l'accoglienza deiper i campioni d'Italia ...... Hirving Lozano Arrivato a Dimaro, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è stato accolto da oltre mille, che in coro intonavano 'C'è un solo presidente' . Mentre i giocatori ...Commenta per primo Tanti, tantissimivogliono festeggiare e divertirsi con il. Attorno alla squadra di Rudi Garcia c'è un'euforia mai vista prima . Influisce, eccome, la vittoria dello scudetto appena un mese fa. Lo scorso ...

LIVE - Dimaro, day 1: prima seduta per il Napoli di Garcia, super-entusiasmo dei tifosi Tutto Napoli

Record storico oggi a Dimaro Folgarida, registrate presenze giornaliere come mai accaduto nei 12 anni di ritiro del Napoli. Erano ben 1.616 spettatori sulle tribune dello stadio e circa altrettante pe ...Alla mattinata di allenamento è stato presente anche il nuovo direttore sportivo, Mauro Meluso, ex Spezia e Lecce. Sia De Laurentiis che Meluso sono stati accolti dall’applauso di centinaia di tifosi.