Napoli | i tifosi a De Laurentiis | ‘Grazie presidente | ci hai fatto godere’ VIDEO | Serie A

(Di sabato 15 luglio 2023) 2023-07-15 14:15:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Si sta rivelando il protagonista della giornata Aurelio Dea Dimaro. Ildelha salutato ipresenti allo stadio durante il primo allenamento ricevendo belle risposte e poi si è fermato a colloquio con Hirving Lozano. Dopodiché si è spostato all’esterno, dove migliaia dierano in fila per foto e autografi. Tanto calore, tanto affetto da parte dei supporters partenopei che hanno urlato a Deprima “Grazie, ci haigodere” e poi “Grazie di tutto”. Il calorosissimo abbraccio deidel @sscal ...

Commenta per primo Si sta rivelando il protagonista della giornata Aurelio De Laurentiis a Dimaro. Il presidente delha salutato ipresenti allo stadio durante il primo allenamento ricevendo belle risposte e poi si è fermato a colloquio con Hirving Lozano. Dopodiché si è spostato all'esterno, dove ...È ufficialmente cominciata la prima fase del ritiro precampionato dela Dimaro, in Val di Sole , dove resterà fino al 25 luglio. Festosa l'accoglienza deiper i campioni d'Italia ...... Hirving Lozano Arrivato a Dimaro, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è stato accolto da oltre mille, che in coro intonavano 'C'è un solo presidente' . Mentre i giocatori ...

Record storico oggi a Dimaro Folgarida, registrate presenze giornaliere come mai accaduto nei 12 anni di ritiro del Napoli. Erano ben 1.616 spettatori sulle tribune dello stadio e circa altrettante pe ...Si sta rivelando il protagonista della giornata Aurelio De Laurentiis a Dimaro. Il presidente del Napoli ha salutato i tifosi presenti allo stadio durante il primo allenamento ricevendo belle risposte ...