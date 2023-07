Napoli | Gollini arriva a Dimaro per le visite mediche | è il primo acquisto ufficiale per Rudi Garcia

È ufficialmente cominciata la prima fase del ritiro precampionato dela Dimaro, in Val di ... Sul fronte mercato, imminente l'ingaggio del portiere, che ha giocato con la maglia azzurra ...Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Pierluigi, tornato all'Atalanta dopo i sei mesi con la maglia delda gennaio a giugno, potrebbe tornare presto in azzurro.e Atalanta sarebbero vicine all'accordo del prestito oneroso ...Calciomercato- Il ritorno del portiere Pierluigial, come racconta il Corriere dello Sport , è ufficioso., le ultime Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano,tornerà ancora in prestito dall' Atalanta con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Raggiungerà il ...

'Vuoi tornare al Napoli', la reazione di Gollini. Le cifre dell'affare AreaNapoli.it

Il Napoli torna su Lo Celso, con una formula simile all'operazione Ndombele, ma dovrà affrontare la concorrenza di Betis e Aston Villa.