Napoli | Garcia | 'Kim andrà via | no a Maxime Lopez Osimhen? Vi assicuro una cosa'

Dopo essersi presentato ufficialmente lo scorso 19 giugno, Rudidà il via alla nuova stagione delcon la conferenza stampa dal ritiro estivo. A Dimaro l'allenatore degli azzurri tocca tanti temi, dall'addio di Kim alla situazione Osimhen, passando ...Ritiro Dimaro/ DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24 , vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale della conferenza stampa di Rudiche apre il ritiro in ...L'allenatore delrisponde alle domande della stampa nel teatro comunale di Dimaro - Folgarida19/06/2023 - conferenza stampa presentazione nuovo allenatoreRudi/ foto Imago/Image Sport nella foto: RudiONLY ITALY L'allenatore del, Rudi, parla in conferenza stampa da Dimaro . La prima conferenza stampa della nuova ...

Serena: 'Scudetto La mia previsione sul Napoli di Garcia' AreaNapoli.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Cori, canti e tanto entusiasmo. Comincia così il ritiro estivo del Napoli tra le montagne di Dimaro, comune in Trentino-Alto Adige che ospita i campioni d’Italia da ormai 14 anni. Gli azzurri hanno ...