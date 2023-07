Napoli | Garcia | «Ho sentito Osimhen e vuole rimanere»

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilè a Dimaro per l’inizio del ritiro. Il nuovo tecnico dei campani, Rudi, ha subito parlato in conferenza stampa in questi primi giorni. Di seguito le sue parole. HA– «Ovviamente l’ho. Posso assicurare che, è contento di essere con noi efare ancora grandi cose». DIMISSIONI PREPARATORE ATLETICO – «Gli ho proposto dicon noi, mettendolo allo stesso livello con Rongoni, ma dopo una riflessione mi ha detto che non gli andava die che non aveva energie. E’ un peccato, perché so che in questo club c’è qualità, c’è gente che conosce i calciatori e può farci guadagnare tempo. Ma rispetto la sua decisione». SOSTITUTO DI KIM – «Un allenatore ...

Nelle ultime settimane, si è parlato molto dei possibili nuovi acquisti del. In particolare, uno dei profili che già in passato piaceva alla ...L'allenatore del, Rudi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Prima volta qua a Dimaro "Già sono venuto tre anni fa in Trentino ma non a Dimaro, qui vicino". Porterà qui qualcuno dei ...però è stato chiaro: ildovrà sempre giocare la Champions, qualificarsi tra le prime quattro del campionato. L'obiettivo, insomma, è questo.

Primo allenamento per il Napoli al campo di Carciato a Dimaro Folgarida. La sessione mattutina è iniziata con il saluto dei calciatori e di Garcia al numeroso pubblicato presente… Leggi ...Rudi Garcia non si nasconde, l'allenatore del Napoli è un fiume in piena nella sua prima conferenza da Dimaro anche sul mercato: «Mi diverto a leggere alcune notizie. A volte ...