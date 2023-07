Napoli | De Laurentiis in campo a Dimaro | il gesto dei tifosi

(Di sabato 15 luglio 2023) Un anno fa in casasi viveva una situazione praticamente opposta rispetto a quella attuale. Un'aria tesa, di contestazione, con il...

'Sarri ha chiamato Zielinski per fermare il suo sbarco all'Al - Ahli, Lotito assicura di aver offerto 20 milioni più 5 di bonus ale al 29enne oltre 4 d'ingaggio. Al momento Deha ......alle 19.30 terrà la sua prima conferenza stampa (dopo la presentazione) da allenatore del. ... Si ferma a chiacchierare un po' con madame Jacqueline, la signora De, e poi con il ...Calciomercato- Il presidente della Lazio Claudio Lotito tratta il centrocampista polacco delPiotr Zielinski , come racconta il Corriere dello Sport . Lazio su Zielinski, le ultime CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Presente, come ieri, anche Valentina De Laurentiis, sempre sorridente e disponibile con i tifosi per foto ed autografi sulla nuova maglia ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è recato questa mattina al campo sportivo di Carciato 'Ski.it Arena' per l'allenamento mattutino dei ...