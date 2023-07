Napoli | dall’Arabia Saudita | Newcastle pronto a offrire 95 milioni per Kvaratskhelia

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) Secondo quanto riportato dai media dell’Arabia, ilavrebbe offerto 95di euro alper il cartellino di Khvicha. Dopo l’acquisto di Tonali, il club del fondo PIF continua a guardare in Serie A e spera di convincere il talento georgiano. Attualmente una sua partenza appare difficile se non impossibile dato che il club azzurro ha già perso una pedina importante come Kim. Fatto sta che una cifra così alta comporta inevitabilmente delle riflessioni. SportFace.