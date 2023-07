Napoli | al nonno parte un colpo di pistola | grave bimbo di 18 mesi

(Di sabato 15 luglio 2023) Leggi Anche Armi Usa, in Kentuckydi 7 anni spara e uccide il fratello di 5 Il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni sono apparse stabili. Saranno ...

E' accaduto vicino a. L'arma è delLa posizione delè al vaglio degli investigatori, anche se al momento non ci sono dubbi sulla natura accidentale dell'episodio. TI POTREBBE INTERESSAREDramma in provincia di. Ieri sera è giunto all'ospedale Santobono un bambino di 18 mesi con una ferita d'arma da ... 6,35 legalmente detenuta dal. Il bambino è ricoverato in terapia ...

Parte un colpo di pistola al nonno, bambino di 18 mesi ferito gravemente a Napoli: operato nella notte, rimoss ilmessaggero.it

Tragedia a Napoli: un bambino di 18 mesi è stato ferito da un colpo partito accidentalmente dalla pistola legalmente detenuta dal nonno. Il fatto è avvenuto a Pomigliano d'Arco.Un bimbo di 18 mesi è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un colpo partito dalla pistola del nonno.