My Home My Destiny anticipazioni | puntate dal 17 al 21 luglio 2023 | Zeynep si sposa?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 luglio 2023) Nelledi MyMyche andranno in onda dal 17 al 21su Canale 5,e Mehdi dovranno affrontare nuove sfide che metteranno alla prova la loro relazione. Le tensioni si intensificheranno, i segreti verranno rivelati e il destino dei protagonisti sarà messo in discussione. Scopriamo insieme cosa succederà in questa settimana ricca di colpi di scena e emozioni travolgenti. Tutto sulledi MyMydal 17 al 21Puntata di Lunedì 17– Un’inaspettata decisione diè tornata nel suo quartiere d’origine dopo una proposta di matrimonio che l’ha sconvolta. ...