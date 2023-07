Multinazionali “bucate” per l’attacco a MOVEit. Iezzi lancia l’allarme sulle Pmi italiane

Leggi su formiche

(Di sabato 15 luglio 2023)Transfer è un software che consente di trasferire file in modo sicuro. Almeno finché qualche hacker, come è stato scoperto due mesi fa, non è in grado di sfruttare una vulnerabilità zero day per rubare i dati. Dopo aver colpito British Airways, Shell, le ultime vittime sono la catena alberghiera Radisson, la banca statunitense 1st Source Bank, il gigante immobiliare Jones Lang LaSalle e la società olandese di navigazione satellitare TomTom. La banda del ransomware Clop, che ha rivendicato la responsabilità delle incursioni, ha già mietuto centinaia di vittime, e l’elenco continua a crescere. Negli ultimi giorni si sono fatte avanti la banca d’investimento tedesca Deutsche Bank, l’Università del Colorado, l’Università dell’Illinois, la società di diagnostica Realm IDX e l’azienda biofarmaceutica Bristol Myers Squibb di New York.è infatti ...