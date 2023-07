Mostre | indirizzi cool | aperitivi vista mare A Monte Carlo ai luoghi della mondanità si alternano angoli antichi e ricchi di verde | come il roseto dedicato alla principessa Grace e il giardino Zen

Leggi su iodonna

(Di sabato 15 luglio 2023), una città-Stato baciata dal sole, nell’area sud-orientaleFrancia, a 12 chilometri dal confine italiano, con nove quartieri dalle diverse anime che confermano i suoi tanti volti: il Principato di Monaco non è solo jet-set e sfavillio milionario, ma anche tradizioni antiche,verdi di silenzio, gallerie d’arte eideali per famiglie. E da una famiglia, anzi, d“famiglia” per eccellenza, quella dei Grimaldi, inizia il fine settimana monegasco. ...