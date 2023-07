Mostra Venezia 2023 | sei i film italiani in concorso

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - 'Enea', opera seconda di Pietro Castellitto; 'Finalmente l'alba' di Saverio Costanzo; 'Comandante' di Edoardo De Angelis; 'Lubo' di Giorgio Diritti; 'Io capitano' di Matteo Garrone; 'Adagio' di Stefano Sollima. Sono i titoli dei seiin lizza per il Leone d'Oro alla 80esimadi, secondo quanto anticipato da Federico Pontiggia sul 'Fatto Quotidiano'. I sei titoli di altrettanti registi, tutti uomini, sono stati scelti da Alberto Barbera, direttore artistico della, in programma al Lido dal 30 agosto al 9 settembre prossimi, e rappresentano una novità visto che generalmente le pellicole italiane innelle precedenti edizioni non sono mai state più di quattro o al massimo cinque.

Sono i titoli dei sei film in lizza per il Leone d'Oro alla 80esimadi, secondo quanto anticipato da Federico Pontiggia sul 'Fatto Quotidiano'. I sei titoli di altrettanti registi, tutti uomini, sono stati scelti da Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra, in programma al Lido dal 30 agosto al 9 settembre prossimi, e rappresentano una novità visto che generalmente le pellicole italiane in concorso nelle precedenti edizioni non sono mai state più di quattro o al massimo cinque.

I sei titoli di altrettanti registi, tutti uomini, sono stati scelti da Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra, in programma al Lido dal 30 agosto al 9 settembre prossimi, e rappresentano una novità visto che generalmente le pellicole italiane in concorso nelle precedenti edizioni non sono mai state più di quattro o al massimo cinque.