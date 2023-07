Morto a 61 anni Danilo Minotti | il direttore d’orchestra volto noto di Sanremo L’annuncio di Baglioni | “È partito per un lungo viaggio e un posto sconosciuto”

(Di sabato 15 luglio 2023) “È un’alba tristissima. Il Maestroper une per un. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio, amico e compagno di tante storie. Claudio”. Con queste parole Claudioannuncia su Facebook la scomparsa didel Festival diche ha collaborato più volte con lo stesso(in particolare nel progetto ‘Dodici Note‘) in veste di ...

Dopo quasi 4 mesi di agonia, ricoverato in coma in una clinica di Impruneta (Firenze), èPiero Conti, 79, l'imprenditore di Campi Bisenzio (Firenze) vittima il 20 marzo scorso di una rapina nel parcheggio di un istituto di credito di Campi Bisenzio. Due uomini un 63enne ...POZZALLO - Giovanni Nolano, 66, ex calciatore del Pozzallo, rimasto nel cuore dei tifosi, se n'è andato dopo aver lottato con un male. Lascia la moglie e i figli, che lo piangono assieme a tutto il resto della famiglia e ai ...... ucciso dal suo veicolo Per il cassinese Leonardo Ciolino non c'è stato nulla da fare: èschiacciato dal suo stesso furgone in via Gallarate a Milano ieri, venerdì, dopo le 12.30. Aveva 46,...

Incidente in moto, morto un ragazzo: Enrico aveva 27 anni. I residenti: «Andava velocissimo, una scena terribi leggo.it

L'architetto Rex Heuermann, 59 anni, è accusato di aver ucciso diverse donne e di averne seppellito i cadaveri nella spiaggia di Gilgo Beach a Long Island ...