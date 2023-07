Monza | le nuove maglie richiamano l’autodromo di F1

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) “Speed up your game” è lo slogan scelto dalnel presentare sulle proprie divise di gioco per questa seconda sessione di Serie A. Una scelta che ha richiamato la caratteristica principale della città, quel “Tempio della velocità” che fa appassionare tutti i fan di F1,di. Il legame tra queste due facce della città brianzola è presente sulleanche con la scacchiera presente nella banda del fronte maglia, con la finitura nell’interno collo e nel logo del circuito nella parte posteriore del colletto. SportFace.