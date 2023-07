Mondiali U21 volley maschile 2023 | risultati e classifiche

(Di sabato 15 luglio 2023) Tutti ie ledeiU21 di, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio: ecco l’esito di tutte le partite. La rassegna iridata juniores torna in Bahrein, nella capitale Manama, per la sua 22esima edizione. Al via anche gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, che proveranno a conquistare il secondo titolo consecutivo. L’Italia infatti ha vinto in Bulgaria e Italia nel 2021, mentre ha chiuso al secondo posto nel 2019 proprio in Bahrein. Di seguito, tutti ie ledei gironi deiU21 diaggiornati in tempo reale. CALENDARIO COMPLETOU21: DATE, ORARI E ...

Tutto pronto per Italia - Bulgaria, partita valevole per le semifinali dei Mondiali di volley maschile 2023, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, grazie alle tre vittorie vittorie consecutive della seconda fase, giocheranno la semifinale sabato 15 luglio con la Bulgaria.

Mondiali U21 2023 - L'Italia è in semifinale! 3-2 al Belgio e 1° posto nel Gruppo E. Ora sfida alla Bulgaria Eurosport IT

Ennesima impresa degli azzurrini che ai mondiali in Barhein superano 3-1 la Bulgaria conquistando la finalissima di domani, dove incontreranno la vincente dell'altra semifinale Iran-Argentina.MONDIALI U21 2023 (M) - Italia, altro capolavoro! Gli Azzurrini travolgono 3-1 la Bulgaria e volano in finale iridata, dove attenderanno Argentina o Iran.