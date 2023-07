Mondiali U21 volley maschile 2023 | l’Italia torna in finale | sconfitta 3-1 la Bulgaria

(Di sabato 15 luglio 2023) IU21 di, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein, continuano a parlare azzurro.ha infatti sconfitto in quattro set laed è approdata in, continuando nel migliore dei modi la sua difesa del titolo. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, dopo le tre vittorie vittorie consecutive della seconda fase grazie alle quali hanno vinto la Pool F, si sono ripetuti contro la compagine bulgara con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-18). Conquistato dunque l’accesso alla finalissima, dovese la vedrà contro la vincente dell’altra semiIran-Argentina. CALENDARIO COMPLETOU21: DATE, ORARI E TVU21 ...

Tutto pronto per Italia - Bulgaria , partita valevole per le semifinali deidi volley maschile 2023 , in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, grazie alle tre vittorie vittorie consecutive della seconda ...Bovolenta è infatti impegnato nei: lui Orioli, Bartolucci e compagni giocheranno la semifinale sabato 15 luglio con la Bulgaria. ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Bulgaria , partita valevole per le semifinali deidi volley maschile 2023 , in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, grazie alle tre vittorie vittorie consecutive della seconda ...

Mondiali U21 2023 - L'Italia è in semifinale! 3-2 al Belgio e 1° posto nel Gruppo E. Ora sfida alla Bulgaria Eurosport IT

Oggi sabato 15 luglio (ore 16.00) si gioca Italia-Bulgaria, semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale scenderà in campo dopo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida tra Italia e Bulgaria valevole per la semifinale dei Mondiali Under 2023 di Manama (Bah ...