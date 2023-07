Mondiali | tuffi azzurri lontani dal podio | Pellacani sesta e Bertocchi dodicesima dal metro

(Di sabato 15 luglio 2023) Fukuoka – Grande il cuore di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, ma non basta per le medaglie. Nel trampolino sincro tre metri aidiin svolgimento a Fukuoka, nell’ambito della competizione iridata delle discipline acquatiche, glisi piazzano sesti in finale. Svolgono una gara superlativa e si mantengono al quarto posto dopo il doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato, poi vedono svanire i sogni die di qualificazione olimpica con l’ingresso scarso, da parte di entrambi, del triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato e chiudono 380.97. Vincono i cinesi Daoyi Long e Zongyuan Long con 456.33, l’argento è dei britannici Anthony Laugher e Antony Harding con 424.62. Il bronzo è andato ai francesi Jules Bouyer e Alexis Jandrad con 389.10. “Non abbiamo rimorsi perché ...

