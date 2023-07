Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti i risultati giorno per giorno

(Di sabato 15 luglio 2023)per, deididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane di gara ricche di eventi train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. L’Italia proverà ad eguagliare e magari migliorare il bottino di 22 medaglie (9 oro, 7 argento e 6 bronzo) dell’edizione di Budapest 2022 e confermarsi così tra le nazionali più forti al mondo. Di seguito, i link ai...

La nuotatrice tedesca Leonie Beck, già campionessa europea nella distanza, ha conquistato a Fukuoka, in Giappone, il titolo mondiale nella 10 km in acque libere.Nella maratona del mare, la gara più faticosa e difficile che propone il, la 10 km femminile. la giovanissima Ginevra Taddeucci alla prima lunga distanza aiè rimasta nel gruppo, ha ...Gare dal 14 al 30 luglio, in palio 76 ori: azzurri al via con una squadra super L'Italia a caccia dell'oro neididi Fukuoka, in Giappone, in programma da oggi 14 luglio e fino al 30 luglio .

Fukuoka, 15 lug. (Adnkronos) - Leonie Beck vince la dieci chilometri in acque libere che apre il programma mondiale al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka. La ventiseienne tedesca, che vive e si all ...