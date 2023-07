Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti i risultati di sabato 15 luglio

(Di sabato 15 luglio 2023)di15aididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30: ecco azzurre e azzurri al via. Seconda giornata della rassegna iridata assegnerà le prime medaglie con tuffi,artistico e acque libere. Occhi puntati proprio sulla 10km e sulle finali del sincro maschile dal trampolino 3 metri, che oltre ai titoli assegneranno anche dei biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via. GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TVGLI ...

Leonie Beck non tradisce le attese e conquista l'oro nella 10 km femminile che ha aperto il programma deldi fondo aidi Fukuoka 2023 . La 26enne tedesca, che vive e si allena al Centro federale di Ostia, ha completato la sua prova in 2h02'34 0, precedendo al traguardo la sorprendente ...Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno idia Fukuoka con gli atleti italiani in pedana per conquistare le medaglie più ambite. Senza dimenticare idi Scherma , in ...Tutto pronto per la 10km maschile didi fondo deidi Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Dopo la gara femminile sulla distanza olimpica, tocca agli uomini ...

Fukuoka, 15 lug. (Adnkronos) – Leonie Beck vince la dieci chilometri in acque libere che apre il programma mondiale al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka. La ventiseienne tedesca, che vive e si allena al Centro federale di Ostia.