Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | gli italiani in gara domenica 16 luglio

(Di sabato 15 luglio 2023) Tutti gliin16aididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a30: ecco azzurre e azzurri al via. Terza giornata di gare della rassegna iridata che vede aprirsi anche il torneo di pallafemminile. Fari puntati dunque sull’esordio del Setterosa di Carlo Silipo, ma anche sulla 10 km in acque libere con Domenico Acerenza e “SuperGreg” Paltrinieri e non solo. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari(sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLIIN, GIORNO ...

La nuotatrice tedesca Leonie Beck, già campionessa europea nella distanza, ha conquistato a Fukuoka, in Giappone, il titolo mondiale nella 10 km in acque libere.Nella maratona del mare, la gara più faticosa e difficile che propone il, la 10 km femminile. la giovanissima Ginevra Taddeucci alla prima lunga distanza aiè rimasta nel gruppo, ha ...Gare dal 14 al 30 luglio, in palio 76 ori: azzurri al via con una squadra super L'Italia a caccia dell'oro neididi Fukuoka, in Giappone, in programma da oggi 14 luglio e fino al 30 luglio . In tv, isaranno trasmessi in chiaro dalla Rai, sul satellite da Sky e in streaming da RaiPlay ...

Fukuoka, mondiali di nuoto: delusione nel fondo femminile. Stanotte Paltrinieri. Tuffi, Marsaglia e Tocci in … la Repubblica

Fukuoka, 15 lug. (Adnkronos) - Leonie Beck vince la dieci chilometri in acque libere che apre il programma mondiale al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka. La ventiseienne tedesca, che vive e si ...La nuotatrice tedesca Leonie Beck, già campionessa europea nella distanza, ha conquistato a Fukuoka, in Giappone, il titolo mondiale nella 10 km in acque libere. (ANSA) ...