Mondiali Fukuoka 2023 | nuoto artistico | Susanna Pedotti splendida quinta nel solo tecnico | oro a Inui

(Di sabato 15 luglio 2023)ha conquistato uno splendido quinto posto nella finale delfemminile aididi. La 18enne azzurra, dodicesima dopo il preliminare e quindi ultima qualificata per l’atto conclusivo, ha eseguito con grande solidità e pulizia la sua routine sulle note di “The dragon princess” dell’Epic Chinese Orchestra. Così con il passare dei minuti ha sopravanzato avversarie su avversarie, arrendendosia coloro che erano nettamente superiori. La vittoria è andata alla padrona di casa e campionessa in carica Yukiko, capace di incantare ancora a 32 anni contro avversarie nettamente più giovani. Mai in discussione il suo successo, che con il ...

ditra tuffi e nuoto artistico. Come un anno fa aidi Budapest, come ai Giochi di Tokyo 2021, anche stavolta Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia sono sesti con rimpianto: per ...Nella finale del trampolino sincro da 3 metri aidi2023 non arrivano né il podio né il pass olimpico per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Una prova che lascia spazio ad un po' di rammarico per la coppia azzurra, in particolare ...Prevedibile dominio cinese nella finale del trampolino da 1 metro femminile aidi2023 di tuffi. Alla Prefectural Pool l'oro va a Shan Lin con un clamoroso 318.60 totale davanti alla connazionale Yajie Li , distaccata di più di dodici punti con il suo 306.35. ...

Mondiali nuoto 2023, italiani in gara: programma e tv Adnkronos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport! Oro alla giapponese Inui, argento all'austriac ...Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno concluso al sesto posto la finale dei tuffi sincro dal trampolino tre metri, ai Mondiali di Fukuoka. La gara è stata vinta dalla coppia cinese, seguita da quel ...