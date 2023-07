Mondiali Fukuoka 2023 | finale sincro 3m maschile oggi in tv | canale | orario e diretta streaming tuffi

(Di sabato 15 luglio 2023) Tutto pronto per ladeldal trampolino 3mdideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per l’atto conclusivo deldal trampolino, che oltre alle medaglie mette in palio anche le carte olimpiche per Parigi 2024. Proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio anche gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che vogliono riscattarsi dopo la precoce eliminazione dal metro individuale. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 11.00 italiane di sabato 15 luglio al Prefectural Pool di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire in ...

La nuotatrice tedesca Leonie Beck, già campionessa europea nella distanza, ha conquistato a, in Giappone, il titolo mondiale nella 10 km in acque libere.... di fronte alla celebreTower. Acqua non trasparente, molto calda e per niente azzurra. ... la giovanissima Ginevra Taddeucci alla prima lunga distanza aiè rimasta nel gruppo, ha ...Gare dal 14 al 30 luglio, in palio 76 ori: azzurri al via con una squadra super L'Italia a caccia dell'oro neidi nuoto di, in Giappone, in programma da oggi 14 luglio e fino al 30 luglio . In tv, isaranno trasmessi in chiaro dalla Rai, sul satellite da Sky e in streaming da RaiPlay ...

Fukuoka, 15 lug. (Adnkronos) - Leonie Beck vince la dieci chilometri in acque libere che apre il programma mondiale al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka. La ventiseienne tedesca, che vive e si all ...(ANSA) - FUKUOKA, 15 LUG - La nuotatrice tedesca Leonie Beck, già campionessa europea nella distanza, ha conquistato a Fukuoka, in Giappone, il titolo mondiale nella 10 km in acque libere. Dopo più di ...