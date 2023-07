Mondiali di atletica paralimpica | Caironi d’oro nel salto in lungo dopo l’argento nei 100

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 luglio 2023) Nuova impresa per Martinaaididi Parigi.nei 100 (con il podio tutto azzurro grazie all’oro di Ambra Sabatini e il bronzo di Monica Contrafatto), l’azzurra ha vinto l’oro nelT63. Grazie a lei sabato 15 luglio il tricolore sventola per la settima volta nella rassegna iridata parigina, con l’ottava carta di qualificazione azzurra per le Paralimpiadi del 2024. Per la primatista mondiale si tratta del terzo titolo iridatoLondra 2017 e Lione 2013 nella specialità che domina con la misura vincente di 5,18, record dei campionati.: “Non bisogna mai mollare” Alla finelancia anche un messaggio: “la medaglia d’argento nella ...