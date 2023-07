Mondiali di atletica | Caironi infinita È suo il terzo oro nel salto in lungo

(Di sabato 15 luglio 2023) La regina è ancora lei. Nessuna mai come Martinanelin. È suo l'oro ai Campionati del mondo di Parigi, conquistato dopo l'argento nel podio tricolore dei 100 con oro per Ambra ...

La regina è ancora lei. Nessuna mai come Martina Caironi nel salto in lungo. È suo l'oro ai Campionati del mondo di Parigi, conquistato dopo l'argento nel podio tricolore dei 100 con oro per Ambra ...Nuova impresa per Martina Caironi aidiparalimpica di Parigi. Dopo l'argento nei 100 (con il podio tutto azzurro grazie all'oro di Ambra Sabatini e il bronzo di Monica Contrafatto), l'azzurra ha vinto l'oro nel lungo ...Ancora un oro per Martina Caironi: ai Campionati del Mondo di Parigi non c'è solo l'argento nel podio tricolore dei 100 con le colleghe Ambra Sabatini e Monica Contrafatto, ma arriva anche la ...

Mondiali Atletica, Rehm stupisce sempre. Caironi ci riprova La Gazzetta dello Sport

A Parigi Martina, argento nei 100 metri, domina la specialità in cui aveva già vinto nel 2013 e 2017. E ora tocca alla Legnante nel peso ...Ai mondiali paralimpici di atletica a Parigi, dopo l'argento nei 100 metri, l'atleta di Alzano Lombardo conferma l'oro nel salto in lungo già vinto nel 2017 a Londra ...