Molestie in pubblicità | 200 le entità coinvolte | la mappatura del collettivo Re | B

(Di sabato 15 luglio 2023) La settimana scorsa abbiamo parlato con la pubblicitaria Tania Loschi delRebcollective, nato come risposta "forte e necessaria" alla cultura tossica che regna nel mondo delle agenzie venuta a galla dopo il caso We Are Social: ci ha raccontato di aver ricevuto attraverso Instagram migliaia di segnalazioni die di aver creato un form anonimo dove continuare a raccogliere storie. Dati che sono poi stati mappati per avere una visione d'insieme e capire cosa succede nel mondo delle agenzie pubblicitarie, dove è in atto un vero e proprio #MeToo: i racconti sono die abusi fisici, verbali e psicologici, tutti avvenuti sul luogo di lavoro.