Molecole organiche su Marte | tracce di vita o residui geochimici?

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 15 luglio 2023) Di recente si è tanto parlato della scoperta disu, rinvenute nel cratere Jezero in alcune rocce vulcaniche analizzate dallo spettrometro Sherloc (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) del rover della Nasa Perseverance. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, rivela che alcuni campioni di roccia hanno mostrato segnali (di fluorescenza e Raman) di possibili sostanze, in particolare in presenza di sali, come solfati e carbonati che hanno riempito i pori delle rocce accumulando, appunto, anche materia organica. Il che fa pensare che sul pianeta rosso ci sia un ciclo geochimico molto più complesso di quanto si credesse. Askanews ne ha parlato con Teresa Fornaro, scienziata italiana all'Istituto nazionale di astrofisica ...