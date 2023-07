Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna | l’opera di Pittoni e Cugis

(Di sabato 15 luglio 2023) Il lavoro sarà presentato venerdì 21 luglio alle 19 all’Exma di Cagliari e giovedì 27 al Festival Cuncambias Pubblicato per Edizioni Abbà il libro “diCartoline semiserie da un’Isola bizzarra” di Emanuelee Renzo, autori armati di curiosità e macchina fotografica, protagonisti di un originale viaggio per la loro amata. Nel, che verrà presentata venerdì 21 luglio (ore 19) all’Exma di Cagliari, i due scrittori “tirano” foto a luoghi vivi e reali: periferie dal labile equilibrio di serena convivenza, messe a dura prova da invasioni esterne, o paesi che si sono isolati per scelta, consegnando al lettore preziosi consigli per un perfetto inserimento nelle dinamiche di ...

Da marzo scorso alla fine dell'inverno, complici anche le temperature più, l'asticella degli ... ad acquistarequantitativi a complemento di quelli, molto al ralenti, effettuati dagli ...advertisement Esce per Edizioni Abbà il libro "leggende di un'altra Sardegna. Cartoline semiserie da un'Isola bizzarra" a cura di Emanuele Pittoni e Renzo Cugis Nell'opera, che verrà presentata venerdì 21 luglio (ore 19) all'...Sempre in quest'ottica, il Governo ha adottatomisure urgenti per contrastare gli effetti ... che tra misure per il contenimento dei consumi e inverno tra i piùscendono del 13,5%. Per ...

Esce per Edizioni Abbà il libro “Miti e ulteriori leggende di un'altra ... SassariNotizie.com

Pubblicato per Edizioni Abbà il libro “Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna Cartoline semiserie da un’Isola bizzarra” di Emanuele Pittoni e Renzo Cugis, autori armati di curiosità e macchina ...Nella settimana che ha messo le ali alle borse e risollevato i bond il dollar index piomba sotto la soglia psicologica dei 100 punti e l’euro balza oltre 1,12. Ma per molti analisti la reazione al dat ...