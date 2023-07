Minotti | «Lukaku | situazione inspiegabile! Chiarezza con l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023) Lorenzoda ex calciatore ha espresso il suo parere su quanto sta accadendo trae Romelu. Negli studi di Sky Sport ha fatto il punto su come lasia inspiegabile, viste le parole di pochi mesi fa.INSPIEGABILE – Queste le parole di Lorenzosulla questione: «È sconcertante quello che sta succedendo. Avevamo sentito delle parole didi pochi mesi fa eha fatto di tutto per apparecchiare questa operazione. Anche Marotta si era espresso a tal senso. Mi sembra abbastanza inspiegabile. Se il motivo fosse l’esclusione nella finale di Champions League allora avrebbe dovuto essere chiaro e dire di aver chiuso con i nerazzurri. Mi sembra una cosa incomprensibile». Inter-News ...