Minaccia la ex all’uscita dal parrucchiere | arrestato

(Di sabato 15 luglio 2023)la exdalper affrontare il discorso separazione. La donna scappa fino al comando dei Carabinierila exdal. Dovrà rispondere di atti persecutori e maltrattamenti il 52enne di Secondigliano,dai Carabinieri della stazione locale. L’uomo non avrebbe mai accettato la separazione dalla sua ex moglie e in più occasioni avrebbe insultato eto la donna. Nell’ultimo episodio accaduto si sarebbe appostato all’esterno del salone didove l’ex stava sistemando l’acconciatura. Avrebbe atteso che uscisse per approcciarla e riprendere con le minacce. La donna si sarebbe rifugiata in auto ma l’uomo l’avrebbe inseguita, sferrando poi un pugno ...