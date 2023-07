Milinkovic dall’Arabia | “Felice di unirmi all’Al-Hilal | ringrazio tutti ”

(Di sabato 15 luglio 2023) Il centrocampista lascia la Lazio per approdare in Arabia Saudita. Ecco il messaggio social rivolto ai suoi nuovi tifosi

... scambio Juventus - Chelsea Bomba di mercato'Inghilterra ... il colpo di mercato a centrocampo Sergej- Savic andato ...mercato a centrocampo Sergej- Savic andato in...Con l'addio di, ora il centrocampista romano è ... Ho letto qualcosa sulle voci (le sirene, ndr), ma neanche ne ...Commenta per primo C'è sempre Zielinski in cima alla lista dei desideri di Sarri per sostituire. Il rifiuto dell'offerta arrivata al centrocampistaha riacceso le speranze biancocelesti, ma è chiaro che a quelle cifre i capitolini non potranno mai arrivare. Lotito nel ...