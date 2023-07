Milano | crolla palazzina in ristrutturazione | nessun ferito

(Di sabato 15 luglio 2023) Unadi tre piani dove erano in corso dei lavori dita a. L'edificio, in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato. I vigili del fuoco hanno comunque lavorato per escludere la presenza di persone sotto le macerie.

Una palazzina interna di tre piani in fase di ristrutturazione è crollata poco minuti prima della mezzanotte di sabato 15 luglio in zona Porta Romana a. Fortunatamente non ci sono stati feriti ...La palazzina crollata in via Sciesa aera stata dichiarata inagibile, ed era dunque disabitata . Era in ristrutturazione. La palazzina sarebbe crollata su se stessa poco prima della mezzanotte.Probabilmente disabitata ma sono in corso verifiche. Al momento non risultano feriti

Milano, crolla palazzina in ristrutturazione: era disabitata | Testimoni: "Prima la polvere, poi il boato del crollo" TGCOM

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L’edificio, che si trovava in via Amatore Sciesa, secondo… Leggi ...Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L'edificio, in via Amatore Sciesa, in una zona di pregio vicino al centro e al palazzo di… Leggi ...