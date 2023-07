Milan | Romero | “L’obiettivo è restare qua | mi piace l’ambiente”

Ricordiamo però che ilha acquistato altri due trequartisti in questo mercato estivo: Christian Pulisic e Luka. E' chiaro che l'argentino classe 2004 è ancora un giovanissimo, ma sembra ...: PIF ti ha dato i soldi ( quanti In UK smentiscono le cifre Italiane) per prendere due ...per Diaz è una scommessa, Sportiello vale Tatarusanu , e bisogna ricordare che Bennacer è ......Italia grande attenzione sui campioni del Napoli oltre che sulle big all'inseguimento come, ... DIF: Cristian, Ivan Perisic, Ben Davies, Eric Dier, Pedro Porro, Sergio Reguilon, Emerson ...

Romero, idee chiare: "Mi piace giocare dietro la punta. Prestito Voglio restare al Milan" La Gazzetta dello Sport

Luka Romero è pronto per iniziare la sua nuova avventura al Milan. L’ex Lazio è stato presentato oggi ai tifosi e alla stampa in conferenza e nel corso dell’incontro, ...Luka Romero, neo acquisto del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole sugli idoli in rossonero Il Milan, dopo le conferenze di Pulisic e Loftus-Cheek, continua con le ...