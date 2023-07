Milan | Romero | “Il 18? Numero che mi è sempre piaciuto”

Stefano Pioli e i tifosi del- Calciomercato.itSportiello ea parametro zero, dal Chelsea gli approdi di Loftus - Cheek e di Pulisic. E non è finita qui. Resta grande ottimismo per l'...... che sarà il quinto colpo dopo : - Ruben Loftus - Cheeck - Marco Sportello - Christian Pulisic - Luka, dunque, scatenato sul fronte di mercato in entrata ma, ahimè, ildovrà in ...Loftus - Cheek, Sportiello, Lukae C hristian Pulisic sin qui i nuovi acquisti, ma la lista è ancora lunga dei colpi da mettere a segno. Ilha diversi obiettivi per il mercato. ...

Milan, Romero: "Con Sarri ho imparato tanto. Ho parlato con Romagnoli..." La Lazio Siamo Noi

L'argentino ha lasciato la Lazio a parametro zero e si è legato al club rossonero. Durante la conferenza di presentazione ha ...Il Milan non si ferma più, dopo l'arrivo di Sportiello, Romero, Loftus-Cheek e Pulisic, è fatta per Reijnders. Dopo settimane in cui le parti erano in contatto per cercare di chiudere la trattativa, ...