Milan | Reijnders lunedì sarà in Italia per la firma

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilverso la chiusura per: il trequartistao, mentre martedì ci saranno le visite mediche Tijjaniavanza ad ampie falcate verso il. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo con l’Az Alkmaar per il suo arrivo. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, le cifre dell’operazione sono di 19 milioni più 4 di bonus. L’olandese sbarcherà ao già, mentre martedìil giorno delle visite mediche di rito, prima dellasul contratto. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

in arrivo: piace Danjuma . Napoli, Garcia blinda Osimhen; Roma su Morata . Lukaku pronto a raggiungere il Chelsea, Juve alla finestra . In serata, infatti, giusto per aggiungere pepe ...alper 19 milioni di euro . La decisiva mossa. La conferma dell'Az Alkmaar .al, fissate le visite mediche .alper 19 milioni di euro. Il ...Tijaniè praticamente un nuovo giocatore del. Dopo le conferme della giornata odierna, con la trattativa con l' Az Alkmaar chiusa sulla base di 19 milioni di euro più bonus e un contratto da ...

Mercato vivissimo anche nel fine settimana: tiene banco il caso Lukaku, ma non solo. Tutte le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma.Reijnders è un giocatore del Milan. Il centrocampista olandese arriva a Milano all'inizio della prossima settimana per le visite mediche. Tutti i dettagli della trattativa ...