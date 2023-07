Milan | Reijnders a un passo | trovato l’accordo con l’AZ per 19 milioni più 4 di bonus

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) Tijjaninon è mai stato così vicino al. Il giocatore aveva già dato da tempo il via libera al trasferimento, ma ora finalmente il club rossonero haanche conAlkmaar. Come riporta Sky Sport, ilverserà nelle casse del club olandese 19di euro più 4 di. Decisiva nel raggiungimento dell’intesa la volontà dei rossoneri di migliorare l’offerta (inizialmente 18+3) per chiudere al più presto per il centrocampista olandese. Non resta dunque che limare gli ultimi dettagli sul contratto prima delle visite mediche e della firma sul contratto. Intantocontinua ad allenarsi a parte in attesa dell’ok per recarsi ao, che a questo punto dovrebbe arrivare a ...