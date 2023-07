Milan | la maglia di Pulisic già sold out | che affare per Cardinale

L'ultimo ricordo di Romelu Lukaku con ladell' Inter potrebbe rimanere il clamoroso gol sbagliato nella finale di Champions League con ... tra questi, prima ile per ultima la Juventus , ...... diventato idolo dei tifosi nerazzurri tra vari baci alla, allo stemma e dichiarazioni di ... "Lukaku sarebbe peggio di Ronaldo al", "Lukaku come Skriniar e Icardi", "Lukaku l'ultimo di una ...Ilintatnto frena per Reijnders puntando al prestito dal Villarreal dell'attaccante olandese, ... Sul fronte mercato, imminente l'ingaggio del portiere Gollini , che ha giocato con la...

Milan, maglia away 2023/2024: ispirata alla città di Milano e a Gucci ... Calciomercato.com

Si infiamma sul mercato il duello tra Milan e Lazio: è lotta senza esclusione di colpi per il giocatore, ecco chi la spunterà.Nonostante le rivoluzioni in società e l'addio di Paolo Maldini, il Milan di Moncada e Furlani sembra essersi mosso bene in questo inizio di calciomercato ...