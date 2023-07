Milan Kundera | lentezza e imprecisione

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 luglio 2023) Tra tutti i romanzi di, ho amato più degli altri “La”, quasi un trattato, una filosofia. Applicato alla modernità, quel libro passa sopra l’assurdo di questa esistenza esponenziale che travolge i sentimenti e li riduce in polvere, e ci invita a riflettere su come il tempo sia un concetto relativo, quasi inesistente per dirla alla Sant’Agostino. Poi, è chiaro, uno scrittore gioca con il tempo, lo piega al suo volere, alle esigenze di copione. Uno scrittore insegue un foglio bianco al di là del quale ci sono le parole. Quanto ci mette a raggiungerle? Anche una vita, non è importante, quello che conta è ciò che viene scritto, non la misura di quanto si è impiegato per farlo. Laci aiuta a osservare il mondo e a capirlo molto meglio, a sbagliare di meno, a essere perfino più coraggiosi, di ...