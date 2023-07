Dario, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live. 'Mbappè non credo possa andare via dal Psg, ... Ormai se vedo Tonali, l'immagine del, partire così, per tanti soldi in una squadra forte ...... ha raccontato a 'Tuttomercatoweb' il suo agente Darionon essere stato convocato da Santana per il Mondiale e una risoluzione del precontratto che avevamo sottoscritto con il. I ...Dario, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live. 'Mbappè non credo possa andare via dal Psg, ... Ormai se vedo Tonali, l'immagine del, partire così, per tanti soldi in una squadra forte ...

Milan, Canovi: “Loftus-Cheek non basta, importante il rinnovo di Leao” Pianeta Milan

L'avvocato Dario Canovi è intervenuto a "Marte Sport Live - tiro al bersaglio", in onda su Radio Marte: “Il calcio sotto scacco degli arabi Non ci sono possibilità per darsi una regolata, questo sign ...“Credo che Meluso sia la persona giusta al posto giusto. È un direttore sportivo competente, serio, onesto. Se fossi stato De Laurentiis avrei scelto proprio lui o Tare”. Così a Tuttomercatoweb l’oper ...