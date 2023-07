Tijani Reijnders è praticamente un nuovo giocatore del. Dopo le conferme della giornata odierna, con la trattativa con l' Az Alkmaar chiusa sulla ...anche la data per lo sbarco ufficiale ......annunciare l'acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jakub Jankto che... Pinamonti" Nuovo stadio Cagliari, ufficiale: sarà "Gigi Riva", Ibrahimovic da record: "...... con l'arrivo settimana prossima di Tijjani Reijnders , ilpare pronto a ridisegnare ... anche se la concorrenza è alta , con anche un sondaggio delle ultime ore chedalla solita Inter e ...

MILAN, ARRIVA REIJNDERS: cifre e tempistiche | Primapagina Calciomercato.com

In occasione del calciomercato estivo anche Adli può lasciare il Milan e su di lui non c'è solo la Salernitana, interessa anche in Francia ...Mercato vivissimo anche nel fine settimana: tiene banco il caso Lukaku, ma non solo. Tutte le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma.