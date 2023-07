Migranti | «Soccorse 11 imbarcazioni con circa 485 naufraghi in pericolo» L’allarme di Sea Watch

(Di sabato 15 luglio 2023) «Non possiamo permettere che un nuovo sequestro lasci senza un assetto di soccorso le persone innel Mediterraneo». Sono le parole della ong Seapubblicate in un comunicato su Twitter, denunciando che nella giornata di ieri, 14 luglio, Aurora, l’assetto veloce di Sea, «si è trovata a operare in un’area del Mediterraneo in cui erano presenti decine diin difficoltà» e «grazie alle segnalazioni dell’aereo di Pilotes Volontaires l’equipaggio di Aurora è riuscito a individuare 11con485 persone a bordo in totale». La ong, ricostruendo l’intervento di soccorso, spiega che «l’equipaggio di Aurora per ore ha cercato di stabilizzare la situazione distribuendo giubbotti di salvataggio e utilizzando zattere gonfiabili in attesa ...

Un porto troppo lontano per il nostro assetto, ma che cercheremo lo stesso di raggiungere senza mettere in pericolo la salute delle persone".Trapani 'porto sicuro' per Aurora con 52 a bordo Nave 'Aurora' della Sea Watch, con 52a ...per il nostro assetto ma che cercheremo di raggiungere senza mettere in pericolo le persone'...... di 5 barche, soltanto una di 7 metri, in ferro, aveva il motore. Non è chiaro ancora il perché, ma iverranno sentiti dalla Polizia per capire se i motori siano stati persi durante ...

Migranti, «Soccorse 11 imbarcazioni con circa 485 migranti in ... Open

Nella giornata di ieri l'equipaggio della nave Aurora di Sea Watch ha individuato 11 imbarcazioni con a bordo circa 485 persone ...AGI - Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove ne sono approdati, durante la notte, altri 316 a bordo di 8 barconi. Sette degli otto mezzi sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto, ...