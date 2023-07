Migranti | Meloni fa il gioco dell’autocrate Saied

(Di sabato 15 luglio 2023) Tenere il più possibile lontani dai no ... sul sito.

, von der Leyen e Rutte attesi a Tunisi Mentre proseguono le attività di trasferimento dei, è previsto per domani l'arrivo in Tunisia della premier Giorgia. Con lei, la ...All'alba altri 316sono arrivati a Lampedusa. Le motovedette della Capitaneria di Porto ... Ursula von der Leyen, della Presidente del consiglio italiana, Giorgiae del premier olandese,......die nei pressi delle acque territoriali italiane. Agghiacciante. La missione a Tunisi Con questi numeri si guarda tutti a domani, domenica, quando la delegazione formata da Giorgia, ...

Da Berlino a Varsavia, passando per Roma: alla retorica anti-migranti si oppone l’apertura ai flussi degli stranieri. Parte la concorrenza per trovare nuova ...La Humanity approda a Ancona con 199 a bordo. Domani a Tunisi l'arrivo di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen nell'ambito del dialogo per la firma del Memorandum di intesa con l'Unione europea ...