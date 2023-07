Migranti | Cei | “No a un’Europa-Erode”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 15 luglio 2023) Mons. Perego: "Fermare la strage di innocenti. Spero che a Tunisi non prevalgano interessi economici" Fermare la strage degli innocenti, no ad una Europa che sempre più si incammina sulla strada di. Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei che si occupa dinonché presidente della fondazione Migrantes, guarda con preoccupazione ai dati diffusi dall’Unicef che denunciano la morte di 289 bambini nel Mediterraneo in soli sei mesi e, in una intervista all’Adnkronos, parla anche della missione che domani porterà la premier Meloni a Tunisi con la presidente della Commissione europea e il premier olandese per parlare col presidente Saied: “Spero che gli interessi economici non siano superiori all’attenzione per i volti e le storie diche stanno attraversando il Mediterraneo”. L’esponente della ...