Migranti | arrivi record dalla grande crisi del 2016 A giugno quasi duemila spariti nel Mediterraneo

La rotta principale continua a essere quella del Mediterraneo centrale, dove si sono concentrati quasi metà degli" 50.318, il numero più alto dal 2017 " con un incremento del 160 per cento . ...... i trafficanti hanno intensificato le loro attività, determinando un aumento dell'85% degli...potrebbe persistere nei prossimi mesi con i trafficanti che offrono prezzi più bassi per i...Certo, la retorica governativa oggi distingue glispontanei dei profughi, tuttora considerati una minaccia da contrastare, dagli ingressi programmati di lavoratori dall'estero, richiesti dal ...

In Italia gli arrivi di migranti sono aumentati del centocinquanta per cento, spiega il capo di Frontex Linkiesta.it

Il terremoto politico che ha scosso l'Olanda con la caduta del governo Rutte avrà conseguenze non solo in politica interna con nuove elezioni ma anche in Europa alla luce dell'avvicinarsi delle europe ...Che sia un'emergenza lo dicono i numeri: nei primi sei mesi di quest'anno sono stati registrati 132.370 arrivi irregolari nell'Unione europea. Il totale ...