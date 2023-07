Mick Jagger | «Poveri giovani | vi compatisco»

(Di sabato 15 luglio 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Ripubblichiamo questa intervista asul numero 44 del 2004 per celebrare la rockstar che il 26 luglio compie 80 anni

È poi diventato tour manager die soci per la loro tournée statunitense nel 1969, conclusasi con il disastro dell'Altamont Free Concert dove perse la vita il 18enne Meredith Hunter. ...Estratto dell'articolo di Paolo Giordano per 'il Giornale' Secondo le ultime notizie, ha appena comprato una casa di vacanze (a Portopalo di Capo Passero in Sicilia) e ha chiesto alla ...... ha dimostrato ancora una volta, dopo aver scaldato la voce, di essere un frontman straordinario , grazie a una fisicità seconda solo a, a un'eleganza da ballerino classico e a una voce ...

Mick Jagger ha acquistato una casa in Sicilia Radio 105

Quelli che, alla fine degli Anni Settanta, hanno visto nascere - ed esplodere - il fenomeno Police, con Roxanne. E quelli che, invece, negli Ottanta, lo hanno conosciuto come solista, con If You Love.Il frontman dei Rolling Stones aveva già visitato e soggiornato molte volte in Sicilia, innamorandosi di questa terra dove ora ha deciso di comprare casa.