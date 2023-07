Michela Murgia si sposa ma avverte | Niente auguri | siamo una famiglia queer

(Di sabato 15 luglio 2023) “Qualche giorno fa io e Lorenzo cit3 civilmente. Lo abbiamo fatto “in articulo mortis” perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo piùper scontato”. Con questa paroleha annunciato sui social il suo matrimonio civile, pubblicando su Instagram il video delle firme con in sottofondo il brano Nobody’s Wife di Anouk. “Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un’esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che– ha sottolineato ancora la scrittrice, che è malata di tumore -. ...

si è sposata con Lorenzo . È la stessa scrittrice ad annunciarlo con un toccante post su Instagram in cui condivide le immagini del rito civile, annunciato nei mesi scorsi assieme alla ..."Non è una festa". Con queste parole si chiude il video postato dalla scrittricesu Instagram che riprende il matrimonio tra lei e Lorenzo. Una decisione presa già da tempo che ha portato avanti controvoglia, come spiega la stessanel lungo post che ...In questo periodo per lei complicato,ha deciso di sposare con rito civile il compagno. È stata lei stessa ad annunciarlo tramite un post Instagram: " Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposat3 civilmente. Lo abbiamo ...

Michela Murgia si è sposata con rito civile: «Entro ed esco dall’ospedale, non diamo più niente per scontato» Corriere della Sera

“Ma non fatemi gli auguri”, dice la scrittrice ai suoi follower. Su Instagram il video delle firme con in sottofondo il brano Nobody’s Wife di Anouk ...Michela Murgia ha sposato Lorenzo. Matrimonio con rito civile “in articulo mortis”, locuzione latina che significa "in punto di morte". Ad annunciarlo è ...